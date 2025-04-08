В Ханты-Мансийске назвали имена лучших педагогов

Сразу три преподавателя из Ханты-Мансийска вошли в число призеров регионального этапа конкурса профмастерства «Педагог года Югры — 2025». Лучших в профессии поздравили власти окружной столицы в соцсети.
«Завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Педагог года Югры — 2025“. Поздравляем победителей с высоким признанием их профессионального мастерства!» — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы. Мероприятие проходило в Сургутском районе.
Учитель начальных классов гимназии № 1 Ольга Жейкова стала лучшей в номинации «Приз ученических симпатий». Преподаватель обществознания и истории этой же школы Александра Климова победила в номинации «Приз родительских симпатий» конкурса «Педагогический дебют ХМАО — Югры». В конкурсе «Педагог-психолог года ХМАО — Югры» второе место заняла Татьяна Андрейцева из школы № 6 имени Сирина Н.И.
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