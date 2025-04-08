Депутат потребовал провести аудит волонтеров, сотрудничающих с властями ХМАО по вопросам СВО

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков потребовал провести аудит волонтеров, сотрудничающих с правительством по вопросам СВО. После отчета главы Счетной палаты округа Владислава Маркунаса либерал-демократ обратился к нему с просьбой проверить прозрачность деятельности «Гуманитарного добровольческого корпуса», которому переводят югорские деньги чиновники и депутаты в рамках проекта «Доброслужащие», а также ряд автономных некоммерческих организаций. Вопрос обсуждался на заседании думы.
«У нас есть масса АНО, такие, как Гуманитарный добровольческий корпус, „Единая дирекция спецпроектов“, которые получают деньги из зарплат людей. Какие-то получают деньги из бюджета. Там существенные суммы. Как мы можем проверить освоение этих средств?» — осведомился Селюков.
Он добавил, что нарушения при закупках на СВО должны приравниваться к измене Родине. Маркунас в ответ сообщил, что КСП не может проверить Гумкорпус, так как он не получает напрямую средства из бюджета, а лишь добровольные переводы физических лиц — именно так оформлены взносы «Доброслужащих». Палата проверила «Единую дирекцию спецпроектов», поскольку там было грантовое финансирование. Маркунас пообещал опубликовать информацию в отчете за первый квартал 2025 года. В случае сомнений он посоветовал в случае сомнений обращаться в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU сообщало об обысках в структурах правительства Югры. ФСБ провели выемку документов в Фонде поддержки предпринимательства «Мой бизнес — Югра», а за день до этого аналогичные мероприятия прошли в АНО «Единая дирекция спецпроектов» и АО «ЮГС».
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