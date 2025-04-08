08 апреля 2025

Губернатор ХМАО задумался о производстве мороженого из нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО мороженое из нефти может стать региональным брендом
В ХМАО мороженое из нефти может стать региональным брендом Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук задумался о производстве мороженого из нефти. Он обсудил это с Верой Подгузовой, старшим вице—президентом — директором по внешним связям ПСБ, на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске, поделившейся впечатлениями о дубайском десерте, который они с дочерью пробовали в ОАЭ.

«До этого я работал в Тюмени главой города шесть лет, и мы там специально сделали мороженое из нефти. Оно такого цвета похожего. И на вкус. Кто-то даже говорит, что на вкус как нефть, хотя нефть не пробовали», — заметил губернатор.

Кухарук отметил, что эта креативная идея «зашла» жителям. Подгузова предложила перенести опыт на Югру. Кухарук не исключил, что нефтяное мороженое сможет стать брендом Югры и внести свой вклад в развитие креативных индустрий региона.

Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук на Арктическом форуме в Мурманске поделился планами по экономическому развитию округа. К 2030 году Югра должна утроить валовый региональный продукт за счет креативных индустрий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук задумался о производстве мороженого из нефти. Он обсудил это с Верой Подгузовой, старшим вице—президентом — директором по внешним связям ПСБ, на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске, поделившейся впечатлениями о дубайском десерте, который они с дочерью пробовали в ОАЭ. «До этого я работал в Тюмени главой города шесть лет, и мы там специально сделали мороженое из нефти. Оно такого цвета похожего. И на вкус. Кто-то даже говорит, что на вкус как нефть, хотя нефть не пробовали», — заметил губернатор. Кухарук отметил, что эта креативная идея «зашла» жителям. Подгузова предложила перенести опыт на Югру. Кухарук не исключил, что нефтяное мороженое сможет стать брендом Югры и внести свой вклад в развитие креативных индустрий региона. Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук на Арктическом форуме в Мурманске поделился планами по экономическому развитию округа. К 2030 году Югра должна утроить валовый региональный продукт за счет креативных индустрий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...