Губернатор ХМАО задумался о производстве мороженого из нефти

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук задумался о производстве мороженого из нефти. Он обсудил это с Верой Подгузовой, старшим вице—президентом — директором по внешним связям ПСБ, на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске, поделившейся впечатлениями о дубайском десерте, который они с дочерью пробовали в ОАЭ.
«До этого я работал в Тюмени главой города шесть лет, и мы там специально сделали мороженое из нефти. Оно такого цвета похожего. И на вкус. Кто-то даже говорит, что на вкус как нефть, хотя нефть не пробовали», — заметил губернатор.
Кухарук отметил, что эта креативная идея «зашла» жителям. Подгузова предложила перенести опыт на Югру. Кухарук не исключил, что нефтяное мороженое сможет стать брендом Югры и внести свой вклад в развитие креативных индустрий региона.
Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук на Арктическом форуме в Мурманске поделился планами по экономическому развитию округа. К 2030 году Югра должна утроить валовый региональный продукт за счет креативных индустрий.
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