26 марта 2025

Правительство ХМАО обновляет дизайн своего сайта, который не менялся уже 9 лет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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IT-блок правительства Югры обновляет сайт правительства
IT-блок правительства Югры обновляет сайт правительства Фото:

Правительство ХМАО обновляет дизайн собственного сайта, который не менялся уже девять лет. Интернет-портал стал удобнее, его адаптировали для инвалидов по зрению, исчезли прыгающие баннеры. На изменения обратили внимание журналисты URA.RU.

«Изменилась верстка, появилась адаптивная версия. Разделы переформатируются, часть информации недоступна», — отмечают корреспонденты.

Редизайн прокомментировал источник в правительстве Югры. «Осуществлена адаптивная верстка для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны). Упрощена структура меню, информация сгруппирована с учетом аудитории. Цветовая палитра сайта осталась без изменений. Визуальный стиль учитывает цвета и элементы брендинга округа. Сейчас осуществлен тестовый запуск, разделы актуализируются и дополняются», — сообщает инсайдер.

Обновление сайта югорского правительства
Обновление сайта югорского правительства
Фото:

В IT-блоке югорского кабмина уточнили, что идет перенос информации, и утром 28 марта работы по обновлению планируется завершить. Кроме того, изменится подход к разделу «Обращения граждан» — анонимы больше не смогут заваливать правительство ХМАО спамом. Теперь жаловаться губернатору смогут только идентифицированные пользователи.

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Правительство ХМАО обновляет дизайн собственного сайта, который не менялся уже девять лет. Интернет-портал стал удобнее, его адаптировали для инвалидов по зрению, исчезли прыгающие баннеры. На изменения обратили внимание журналисты URA.RU. «Изменилась верстка, появилась адаптивная версия. Разделы переформатируются, часть информации недоступна», — отмечают корреспонденты. Редизайн прокомментировал источник в правительстве Югры. «Осуществлена адаптивная верстка для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны). Упрощена структура меню, информация сгруппирована с учетом аудитории. Цветовая палитра сайта осталась без изменений. Визуальный стиль учитывает цвета и элементы брендинга округа. Сейчас осуществлен тестовый запуск, разделы актуализируются и дополняются», — сообщает инсайдер. В IT-блоке югорского кабмина уточнили, что идет перенос информации, и утром 28 марта работы по обновлению планируется завершить. Кроме того, изменится подход к разделу «Обращения граждан» — анонимы больше не смогут заваливать правительство ХМАО спамом. Теперь жаловаться губернатору смогут только идентифицированные пользователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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