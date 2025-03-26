Правительство ХМАО обновляет дизайн собственного сайта, который не менялся уже девять лет. Интернет-портал стал удобнее, его адаптировали для инвалидов по зрению, исчезли прыгающие баннеры. На изменения обратили внимание журналисты URA.RU.
«Изменилась верстка, появилась адаптивная версия. Разделы переформатируются, часть информации недоступна», — отмечают корреспонденты.
Редизайн прокомментировал источник в правительстве Югры. «Осуществлена адаптивная верстка для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны). Упрощена структура меню, информация сгруппирована с учетом аудитории. Цветовая палитра сайта осталась без изменений. Визуальный стиль учитывает цвета и элементы брендинга округа. Сейчас осуществлен тестовый запуск, разделы актуализируются и дополняются», — сообщает инсайдер.
В IT-блоке югорского кабмина уточнили, что идет перенос информации, и утром 28 марта работы по обновлению планируется завершить. Кроме того, изменится подход к разделу «Обращения граждан» — анонимы больше не смогут заваливать правительство ХМАО спамом. Теперь жаловаться губернатору смогут только идентифицированные пользователи.
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