В МИД РФ назвали западное вооружение на Украине законной целью РФ

19 апреля 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Евросоюз нарушает свои обязательства, поставляя оружие на Украину, считает Петр Ильичев Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение, которое Запад поставляет на Украину, является законной целью для России. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. «Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель России, с моей точки зрения», — сказал Ильичев в интервью РИА «Новости». Поставки оружия на Украину резко увеличились после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Еврокомиссии заявили, что необходимо поставлять оружие быстрее, сообщает телеканал 360. МИД РФ направил ноту протеста всем странам, которые предоставляют Украине оружие, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооружение, которое Запад поставляет на Украину, является законной целью для России. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. «Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель России, с моей точки зрения», — сказал Ильичев в интервью РИА «Новости». Поставки оружия на Украину резко увеличились после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Еврокомиссии заявили, что необходимо поставлять оружие быстрее, сообщает телеканал 360. МИД РФ направил ноту протеста всем странам, которые предоставляют Украине оружие, пишет RT.