Свердловские механики рассказали, как сэкономить на ремонте авто

Помимо оригинальных запчастей, в автосервисах могут заменить деталь более дешевыми аналогами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сэкономить деньги во время роста стоимости брендированных деталей для европейских автомобилей в Екатеринбурге можно с помощью запчастей-аналогов. Об этом рассказал URA.RU совладелец специализированного сервиса Motul Garage Даниил Кондратенко.

«Есть завод, который выпускает детали для концерна BMW, к примеру. Этот же завод изготавливает детали на продажу, абсолютно аналогичные, но без эмблемы или маркировки от BMW», — рассказал корреспонденту агентства совладелец специализированного сервиса Motul Garage Даниил Кондратенко. Это и выходит дешевле, и получается, что деталь — оригинальная, уточнил он.

Помимо такого варианта, есть более дешевые аналоги из Китая. Как отмечает Кондратенко, спрос на такие детали заметно вырос вследствие роста курса доллара и евро, а также усложнения ввоза товаров.

Ранее стало известно, что из-за введения масштабных экономических санкций и обвала рубля для российских водителей вырастет стоимость полиса ОСАГО. Центробанк РФ также рассматривает предложения страховых компаний продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор. Санкции против РФ начались из-за проведения Вооруженными силами России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.