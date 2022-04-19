В Кремле отказались комментировать просьбу Медведчука об обмене

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле видели просьбу Виктора Медведчука, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле пока нет реакции на просьбу украинского политика Виктора Медведчука обменять его на украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы видели [просьбу]. Никакой реакции на настоящий момент нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к российским военным. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовало видео, на котором уже сам политик просит Россию об обмене.

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В Кремле пока нет реакции на просьбу украинского политика Виктора Медведчука обменять его на украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы видели [просьбу]. Никакой реакции на настоящий момент нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к российским военным. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовало видео, на котором уже сам политик просит Россию об обмене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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