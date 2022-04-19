В Кремле отказались комментировать просьбу Медведчука об обмене

В Кремле пока нет реакции на просьбу украинского политика Виктора Медведчука обменять его на украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы видели [просьбу]. Никакой реакции на настоящий момент нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
В Кремле пока нет реакции на просьбу украинского политика Виктора Медведчука обменять его на украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы видели [просьбу]. Никакой реакции на настоящий момент нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к российским военным. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовало видео, на котором уже сам политик просит Россию об обмене.