Курганцы нашли альтернативу дорогому отдыху

19 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Курганцы стали выбирать для отдыха санатории вместо отелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств. «Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78% . Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств. «Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.