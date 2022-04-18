Курганцы нашли альтернативу дорогому отдыху

Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств.
«Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве.
Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности.
Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.
Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств. «Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.