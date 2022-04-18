18 апреля 2022

Курганцы нашли альтернативу дорогому отдыху

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, туристы, турция, отдыхающие, путешествия, туризм, пляжный отдых
Курганцы стали выбирать для отдыха санатории вместо отелей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств.

«Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве.

Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности.

Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

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Жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Туристы нашли замену дорогому отдыху. Отдыхающие предпочитают покупать путевки в санатории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из курганских турагентств. «Отдых в отелях для многих сейчас оказался не по карману. Так, например, путевка на двоих в Сочи (отель+трансфер) стоит от 59 000 рублей. Туристы отдают предпочтение оздоровительным санаториям из-за большей доступности», — отметили в турагентстве. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали реже брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причинами стали проблемы с логистикой и рост цен на билеты и туры, которые появились после введения санкций против России. По данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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