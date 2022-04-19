Британский наемник попросил помощи у Джонсона через журналистов

19 апреля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Пленные британцы попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, связался с продюсером телерадиокорпорации BBC с просьбой о помощи в освобождении из плена. Боевик просит премьер-министра Бориса Джонсона обменять его и еще одного плененного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. «Я хочу, чтобы меня и еще одного британского пленного обменяли на Виктора Медведчука. Я хочу дать интервью для британской аудитории и попытаться обратиться к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сделать все, что необходимо, чтобы помочь нам», — приводит telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“» слова наемника, которые он сказал во время телефонного разговора с продюсером BBC. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT. Ранее британская газета The Daily Telegraph нашла семью Эслина. Семья британца опознала его по татуировке на руке с надписью «Happy Days». Экс-дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что британские наемники и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука стали сложной дилеммой для правительства Великобритании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, связался с продюсером телерадиокорпорации BBC с просьбой о помощи в освобождении из плена. Боевик просит премьер-министра Бориса Джонсона обменять его и еще одного плененного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. «Я хочу, чтобы меня и еще одного британского пленного обменяли на Виктора Медведчука. Я хочу дать интервью для британской аудитории и попытаться обратиться к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сделать все, что необходимо, чтобы помочь нам», — приводит telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“» слова наемника, которые он сказал во время телефонного разговора с продюсером BBC. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT. Ранее британская газета The Daily Telegraph нашла семью Эслина. Семья британца опознала его по татуировке на руке с надписью «Happy Days». Экс-дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что британские наемники и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука стали сложной дилеммой для правительства Великобритании.