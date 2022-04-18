18 апреля 2022

В Челябинске над входом в ледовую арену вывесили символ Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Буква Z является символом спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем».

«Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин.

На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране.

Z над "Уральской молнией", Челябинск
Баннер вывесили в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина
Фото:

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В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем». «Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин. На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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