В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем».
«Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин.
На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране.
Баннер вывесили в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина
В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем». «Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин. На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране.