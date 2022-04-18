В Челябинске над входом в ледовую арену вывесили символ Z. Фото

19 апреля 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Буква Z является символом спецоперации РФ на Украине Фото: Читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем». «Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин. На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране. Баннер вывесили в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске над входом в ледовую арену «Уральская молния» появилась вывеска с символикой поддержки спецоперации на РФ на Украине. На баннере изобразили символ Z и надпись «Своих не бросаем». «Это сделано в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина. Баннер мы заказали в частном порядке и на свои деньги», — сообщил URA.RU директор ледовой арены Денис Лапотышкин. На фасадах заведений культуры в Челябинске также вывесили плакаты в поддержку решения президента о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Буква Z появилась на фасаде здания театра оперы и балета, исторического музея, а также главной библиотеки города. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимиира Путина. Как заявили в правительстве, операция носит исключительно освободительный характер, и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые были развязаны украинскими националистами, захватившими власть в стране.