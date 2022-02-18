18 февраля 2022
17 февраля 2022

Пермские власти согласились принять беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург
В Донбассе начали эвакуировать граждан Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Пермском крае готовы принять беженцев из Донбасса, где ранее была объявлена эвакуация. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

«Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края со ссылкой на правительство региона. Информацию приводит РИА «Новости».

О готовности принять эвакуированных жителей Донбасса уже сообщили в ЯНАО и Челябинской области. Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей пребывающим из Донбасса, сообщают «Дни.ру». Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в МЧС решают, какие регионы примут беженцев. Из ДНР в РФ уже вывезли более 3 тысяч человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае готовы принять беженцев из Донбасса, где ранее была объявлена эвакуация. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации. «Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края со ссылкой на правительство региона. Информацию приводит РИА «Новости». О готовности принять эвакуированных жителей Донбасса уже сообщили в ЯНАО и Челябинской области. Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей пребывающим из Донбасса, сообщают «Дни.ру». Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в МЧС решают, какие регионы примут беженцев. Из ДНР в РФ уже вывезли более 3 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...