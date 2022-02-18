Пермские власти согласились принять беженцев из Донбасса

В Донбассе начали эвакуировать граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Пермском крае готовы принять беженцев из Донбасса, где ранее была объявлена эвакуация. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

«Имеется техническая возможность принять и разместить беженцев», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края со ссылкой на правительство региона. Информацию приводит РИА «Новости».

О готовности принять эвакуированных жителей Донбасса уже сообщили в ЯНАО и Челябинской области. Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей пребывающим из Донбасса, сообщают «Дни.ру». Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в МЧС решают, какие регионы примут беженцев. Из ДНР в РФ уже вывезли более 3 тысяч человек.