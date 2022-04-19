Германии грозят санкции из-за позиции по российскому газу

19 апреля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Если Германия не прекратит закупать российский газ, ей тоже придется столкнуться с санкциями Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Германия не прекратит закупать российский газ, ей тоже придется столкнуться с санкциями. Такую версию высказал британский журналист Мэтью Линн в газете The Telegraph. По его мнению, Германия и Италия финансируют спецоперацию России на Украине. «Германия и, в меньшей степени, Италия фактически финансируют спецоперацию на Украине. Если немцы не хотят идти на эту жертву, это их дело. Момент, безусловно, близок для введения санкций против Германии. Любой, кто покупает немецкие товары, финансирует Россию», — заявил Линн. Ранее страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись как экономического, так и банковского сектора. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Если Германия не прекратит закупать российский газ, ей тоже придется столкнуться с санкциями. Такую версию высказал британский журналист Мэтью Линн в газете The Telegraph. По его мнению, Германия и Италия финансируют спецоперацию России на Украине. «Германия и, в меньшей степени, Италия фактически финансируют спецоперацию на Украине. Если немцы не хотят идти на эту жертву, это их дело. Момент, безусловно, близок для введения санкций против Германии. Любой, кто покупает немецкие товары, финансирует Россию», — заявил Линн. Ранее страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись как экономического, так и банковского сектора. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа.