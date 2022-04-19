Юрий Гальцев дал концерт для раненых солдат Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Артист из Кургана Юрий Гальцев, проживающий в Санкт-Петербурге, вместе с другими артистами дал концерт для солдат, которые проходят лечение в военно-медицинской академии после ранений на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте Военной медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург).

«Для участников спецоперации и сотрудников академии, спасающих жизни и здоровье солдат и офицеров, артисты исполнили известные песни, читали стихи и рассказы», — приводятся данные о концерте. Во время выступления Гальцев пожелал всем проходящим лечение солдатам скорейшего выздоровления.

Вместе с Гальцевым в медакадемии выступили другие известные артисты. В их числе певец Александр Розенбаум и актер кино и театра Андрей Зибров.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев нашел и показал свои детские курганские снимки. Также родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев заступился за россиян в споре с Андреем Макаревичем.

После эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Безусловный приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Российская спецоперация проводится, чтобы спасти мирных жителей Донбасса.

Юрий Гальцев (слева на снимке) побывал в Военной медицинской академии в Санкт-Петербурге Фото: vmeda.org

Юрий Гальцев поет для раненых солдат в Военной медицинской академии в Санкт-Петербурге Фото: vmeda.org