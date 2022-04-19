19 апреля 2022

TikTok пропало из российского App Store

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Приложение TikTok пропало из российского App Store Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приложение TikTok пропало из российского App Store. При этом в Google Play оно все еще есть.

При попытке запроса приложения в App Store отображаются иные развлекательные приложения. При этом, в Google Play сервис остается доступным. Одновременно приложение отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по ссылке на приложение при введении запроса в поисковике браузера.

После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ.

Позже заявили, что TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за нового закона о фейках. Также сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал другие социальные сети. Среди них имеется соцсеть, к которой ограничен доступ в РФ.

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Приложение TikTok пропало из российского App Store. При этом в Google Play оно все еще есть. При попытке запроса приложения в App Store отображаются иные развлекательные приложения. При этом, в Google Play сервис остается доступным. Одновременно приложение отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по ссылке на приложение при введении запроса в поисковике браузера. После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ. Позже заявили, что TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за нового закона о фейках. Также сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал другие социальные сети. Среди них имеется соцсеть, к которой ограничен доступ в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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