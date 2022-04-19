TikTok пропало из российского App Store

20 апреля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Приложение TikTok пропало из российского App Store. При этом в Google Play оно все еще есть. При попытке запроса приложения в App Store отображаются иные развлекательные приложения. При этом, в Google Play сервис остается доступным. Одновременно приложение отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по ссылке на приложение при введении запроса в поисковике браузера. После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ. Позже заявили, что TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за нового закона о фейках. Также сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал другие социальные сети. Среди них имеется соцсеть, к которой ограничен доступ в РФ.