Кадыров поделился подробностями происходящего на «Азовстали»

20 апреля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заводе «Азовсталь» в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», — сообщил Кадыров в Telegram. Он доложил, что чеченские военные тщательно просматривают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки» превратили в «приличный укрепленный район». Глава Чечни добавил, что в одном из цехов завода три единицы техники были взяты на Украине в качестве трофеев. Он сказал, что уже сбился со счету, сколько вещей-трофеев было найдено. Ранее вооруженные Силы России в очередной раз призвали боевиков украинских нацбатальонов и иностранных наемников, находящихся в «Азовстали» свести на нет боевые действия и сложить оружие. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», — сообщил Кадыров в Telegram. Он доложил, что чеченские военные тщательно просматривают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки» превратили в «приличный укрепленный район». Глава Чечни добавил, что в одном из цехов завода три единицы техники были взяты на Украине в качестве трофеев. Он сказал, что уже сбился со счету, сколько вещей-трофеев было найдено. Ранее вооруженные Силы России в очередной раз призвали боевиков украинских нацбатальонов и иностранных наемников, находящихся в «Азовстали» свести на нет боевые действия и сложить оружие. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.