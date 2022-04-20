На территории завода Ильича осталась сгоревшая техника ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Корреспонденты «Известий» посетили завод Ильича в Мариуполе, который зачистили от националистов российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. На территории предприятия они обнаружили сгоревшую технику ВСУ, обмундирование, а также холодильники и ноутбуки.

«Больше прячутся в подвалах, все их лежбища сосредоточены в подвалах, там у них цивилизация. Морозилки, холодильники, компьютеры, ноутбуки, свет — все, что хочешь», — приводит рассказ одного из российских военнослужащих Пятый канал.

На территории завода Ильича журналисты и военнослужащие обнаружили сгоревшую технику ВСУ, в том числе тяжелые грузовики и БТРы. Одна из машин провалилась в воронку от снаряда. В помещениях было найдено обмундирование националистов. На форме были опознавательные знаки — синие ленты, которые боевики наматывают себе на руки, чтобы не подстрелили свои же.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Армии России и Донецкой Народной Республики успешно выполняют задачи по освобождению территорий республик Донбасса. Так, по сообщению Минобороны РФ, войска ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. На территории завода укрывались отряды националистов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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