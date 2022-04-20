Пять украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

20 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

О предложении сдаться украинские военные узнали из листовок ДНР, сброшенных на «Азовсталь» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие и покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, который находится под контролем националистов. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. О предложении сложить оружие солдаты ВСУ узнали из листовок, сброшенных на промзону. «Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината „Азовсталь“. О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок», — передает официальный telegram-канал Народной милиции ДНР. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. Ранее вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. До этого армия РФ уже открывала гуманитарные коридоры для националистов, засевших на «Азовстали», однако ими никто не воспользовался, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие и покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, который находится под контролем националистов. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. О предложении сложить оружие солдаты ВСУ узнали из листовок, сброшенных на промзону. «Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината „Азовсталь“. О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок», — передает официальный telegram-канал Народной милиции ДНР. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. Ранее вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. До этого армия РФ уже открывала гуманитарные коридоры для националистов, засевших на «Азовстали», однако ими никто не воспользовался, передает RT.