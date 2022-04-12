В Екатеринбурге появится новая радиостанция

13 апреля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге зарегистрирована новая радиостанция «Екатеринбург FM». Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора. «Наименование СМИ — „Екатеринбург FM“, каналом распространения является радиоканал, территория распространения — Свердловская область», — говорится в реестре Роскомнадзора. Зарегистрирован «Екатеринбург FM» 24 марта 2022 года. Информация о том, на какой волне будет вещать новое радио, на сайте отсутствует. Судя по информации ведомства, учредителем новой радиостанции является ООО «Медиа полюс» (его возглавляет медиамагнат Николай Грахов), который также владеет радиостанцией «Эхо Москвы». Юридические адреса нового СМИ и закрытого «Эха» совпадают — город Екатеринбург, проспект Ленина, 41, но в данных о «Екатеринбург FM» не указан офис, в котором располагается редакция. Ранее 18 марта главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев объявил, что радиостанция выйдет в эфир под новым брендом «Радио 91,4 ФМ». Выход в свет нового радио должен был состояться 21 марта, однако возвращение отложилось из-за проблем с оформлением документов. Сменить название редакции пришлось после того, как 2 марта федеральная радиостанция «Эхо Москвы» перестала выходить в эфир по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов покинул свой пост. От эфира «Эхо Москвы» отключили из-за того, что СМИ распространяло ложные сведения о Вооруженных Силах РФ во время проведения спецоперации на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида.