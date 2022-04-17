Зеленский отказался от своих обещаний о статусе Донбасса

17 апреля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выразил готовность сражаться с РФ за Донбасс Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет отказываться от Донбасса. Ранее во время обсуждения с Россией Украина выражала готовность обсуждать статус Донецкой и Луганской народных республик. «Украина не желает отказываться от территории в восточной части страны, чтобы положить конец конфликту с Россией. И украинские военные готовы сражаться с военными Москвы в Донбассе», — сказал Зеленский в интервью американскому каналу CNN. Ранее Зеленский допустил признание Крыма и Донбасса. Он заявлял, что можно найти компромисс. На переговорах в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина отошла от договоренностей с Россией, которые были достигнуты в Стамбуле. Обсуждение зашло в тупик, говорил он. Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является помощь гражданам Донбасса, подвергавшихся геноциду, заявлял Путин. По его словам, также целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет отказываться от Донбасса. Ранее во время обсуждения с Россией Украина выражала готовность обсуждать статус Донецкой и Луганской народных республик. «Украина не желает отказываться от территории в восточной части страны, чтобы положить конец конфликту с Россией. И украинские военные готовы сражаться с военными Москвы в Донбассе», — сказал Зеленский в интервью американскому каналу CNN. Ранее Зеленский допустил признание Крыма и Донбасса. Он заявлял, что можно найти компромисс. На переговорах в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина отошла от договоренностей с Россией, которые были достигнуты в Стамбуле. Обсуждение зашло в тупик, говорил он. Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является помощь гражданам Донбасса, подвергавшихся геноциду, заявлял Путин. По его словам, также целями стали демилитаризация и денацификация Украины.