Артемий Лебедев раскритиковал проект тюменских властей. Видео

20 апреля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев раскритиковал дизайн и идею проекта «Парты Героев» Фото: Артемий Лебедев, YouTube Дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой проекта «Парты Героев», который власти запустили в школах Тюменской области. Заявление блогер сделал на своем YouTube-канале. «Бредовейшая фигня. Муниципальный креатив 80 уровня, выглядит как полное говно. Парта, на которой очень ****** (плохая — прим. ред.) верстка, цвета, дизайн. Всем школьникам будет на это абсолютно насрать. Единственное развлечение — этим героям пририсовывать усы, исправлять в тексте буквочки, чтобы получались смешные слова. Так делать не надо. Герои рекламируются не с помощью картинок на парте», — заявил Лебедев на своем YouTube-канале. Речь идет о проекте «Парты Героев». В его рамках в школах Тюменской области устанавливают столы, на которых размещены фото и биография Героев России. Первые парты появились в Тобольском районе. На них рассказывается о подвигах Романа Шадрина и Владимира Шарпатова. «Человек, который позволяет себе нецензурную речь в медиапространстве, вряд ли станет для нас авторитетом. Его мнение в данной подаче и вовсе звучит как оскорбление, антироссийский настрой. Наша задача — прививать детям уважение к стране, к подвигу современных героев. Чтобы их вклад не обесценивался. Это важный аспект воспитания подрастающего поколения. За партами героев сидят отличники, активисты и волонтеры. Для ребят это честь. Уверены, что им и в голову не придет портить эти парты», — прокомментировала видео пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких. URA.RU также направило запрос в оперативный штаб правительства области. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой проекта «Парты Героев», который власти запустили в школах Тюменской области. Заявление блогер сделал на своем YouTube-канале. «Бредовейшая фигня. Муниципальный креатив 80 уровня, выглядит как полное говно. Парта, на которой очень ****** (плохая — прим. ред.) верстка, цвета, дизайн. Всем школьникам будет на это абсолютно насрать. Единственное развлечение — этим героям пририсовывать усы, исправлять в тексте буквочки, чтобы получались смешные слова. Так делать не надо. Герои рекламируются не с помощью картинок на парте», — заявил Лебедев на своем YouTube-канале. Речь идет о проекте «Парты Героев». В его рамках в школах Тюменской области устанавливают столы, на которых размещены фото и биография Героев России. Первые парты появились в Тобольском районе. На них рассказывается о подвигах Романа Шадрина и Владимира Шарпатова. «Человек, который позволяет себе нецензурную речь в медиапространстве, вряд ли станет для нас авторитетом. Его мнение в данной подаче и вовсе звучит как оскорбление, антироссийский настрой. Наша задача — прививать детям уважение к стране, к подвигу современных героев. Чтобы их вклад не обесценивался. Это важный аспект воспитания подрастающего поколения. За партами героев сидят отличники, активисты и волонтеры. Для ребят это честь. Уверены, что им и в голову не придет портить эти парты», — прокомментировала видео пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких. URA.RU также направило запрос в оперативный штаб правительства области. Ответ ожидается.