В тюменских школах появятся парты Героев России. Сидеть за ними будут избранные

14 апреля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

В школе Тюмени появится парта с биографией Героя России Владимира Шарпатова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменских школах появятся новые парты, на которые будет нанесена информация о Героях России. Об этом URA.RU рассказали в департаменте спорта Тюменской области. Учиться за необычными столами будут отличники. «В тюменских школах появятся „Парты Героев“. Одна из них уже открыта в Тобольском районе, носит имя Романа Шадрина (участник боевых действий в Чечне, ушел из жизни в августе 2021 года в Екатеринбурге — прим. URA.RU). Вторую 16 апреля установят в школе №7 Тюмени, и посвятят герою РФ Владимиру Шарпатову (тюменец, летчик, год провел в плену в Афганистане — прим. ред.)», — рассказали URA.RU в департаменте. Необычную парту установят в классе с наивысшей успеваемостью. Право сидеть за ней получат только лучшие ученики. Всего же в школах региона появится 21 такая парта. На них разместят данные о Героях России: фото, биографию и информацию о подвигах. Ранее URA.RU писало, что Владимир Шарпатов выиграл суд о защите чести и достоинства. За оскорбление героя ответчик заплатила 60 тысяч рублей. Фото: департамент спорта Тюменской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В тюменских школах появятся новые парты, на которые будет нанесена информация о Героях России. Об этом URA.RU рассказали в департаменте спорта Тюменской области. Учиться за необычными столами будут отличники. «В тюменских школах появятся „Парты Героев“. Одна из них уже открыта в Тобольском районе, носит имя Романа Шадрина (участник боевых действий в Чечне, ушел из жизни в августе 2021 года в Екатеринбурге — прим. URA.RU). Вторую 16 апреля установят в школе №7 Тюмени, и посвятят герою РФ Владимиру Шарпатову (тюменец, летчик, год провел в плену в Афганистане — прим. ред.)», — рассказали URA.RU в департаменте. Необычную парту установят в классе с наивысшей успеваемостью. Право сидеть за ней получат только лучшие ученики. Всего же в школах региона появится 21 такая парта. На них разместят данные о Героях России: фото, биографию и информацию о подвигах. Ранее URA.RU писало, что Владимир Шарпатов выиграл суд о защите чести и достоинства. За оскорбление героя ответчик заплатила 60 тысяч рублей.