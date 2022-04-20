Украинские войска уходят из Северодонецка и Лисичанска

20 апреля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Ранее народной милиции ЛНР удалось отбить у ВСУ Рубежное и Попасное Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска покидают «треугольник» — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на одного из военнослужащих, который находится на данной территории. Лисичанск и Северодонецк оставались единственными городами, подконтрольными Киеву в этом районе. «По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного-Северодонецка-Лисичанска). Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли и все», — приводит слова военного telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр». Ранее под контроль Луганской народной республики перешел город Кременная, расположенный в Северодонецком районе. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, националисты покидали его в спешке, бросив позиции и бронетехнику. Также подразделения народной милиции завершали зачистку Попасной и Рубежного. Под контролем Киева оставались только Североднецк и Лисичанск. Россия проводит на Украине спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. Военнослужащие РФ предотвратили запланированное нападение на Донбасс. Армии РФ удалось перехватить материалы, в которых сообщалось о планах Украины начать вторжение в марте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские войска покидают «треугольник» — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на одного из военнослужащих, который находится на данной территории. Лисичанск и Северодонецк оставались единственными городами, подконтрольными Киеву в этом районе. «По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного-Северодонецка-Лисичанска). Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли и все», — приводит слова военного telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр». Ранее под контроль Луганской народной республики перешел город Кременная, расположенный в Северодонецком районе. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, националисты покидали его в спешке, бросив позиции и бронетехнику. Также подразделения народной милиции завершали зачистку Попасной и Рубежного. Под контролем Киева оставались только Североднецк и Лисичанск. Россия проводит на Украине спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. Военнослужащие РФ предотвратили запланированное нападение на Донбасс. Армии РФ удалось перехватить материалы, в которых сообщалось о планах Украины начать вторжение в марте.