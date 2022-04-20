Путина пригласили в Тобольск. В ответ он похвалил промышленность города

20 апреля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В 2020 году Владимир Путин побывал на тобольском комплексе «ЗапСибНефтехим» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президента РФ Владимира Путина пригласили летом 2022 посетить Тобольск, где пройдет федеральный фестиваль «Россия удивляет». С такой инициативой выступил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Коммисаров во время встречи с главой государства, которая транслируется в эфире канала Россия-24. «Летом мы проведем фестиваль „Россия удивляет“ в Тобольске. Может и у вас будет возможность [посетить]? Знаю, что вы уже были в Тобольске, там красиво, интересно», — обратился Коммисаров к президенту. «Приглашают постоянно, там производство развивается, очень мощное», — ответил Путин главе АНО. Последний раз Путин посетил Тобольск 1 декабря 2020 года. Президент побывал на крупнейшем в России комплексе «ЗапСибНефтехим».и провел в первой столице Сибири совещание по развитию в стране нефтегазохимии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президента РФ Владимира Путина пригласили летом 2022 посетить Тобольск, где пройдет федеральный фестиваль «Россия удивляет». С такой инициативой выступил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Коммисаров во время встречи с главой государства, которая транслируется в эфире канала Россия-24. «Летом мы проведем фестиваль „Россия удивляет“ в Тобольске. Может и у вас будет возможность [посетить]? Знаю, что вы уже были в Тобольске, там красиво, интересно», — обратился Коммисаров к президенту. «Приглашают постоянно, там производство развивается, очень мощное», — ответил Путин главе АНО. Последний раз Путин посетил Тобольск 1 декабря 2020 года. Президент побывал на крупнейшем в России комплексе «ЗапСибНефтехим».и провел в первой столице Сибири совещание по развитию в стране нефтегазохимии.