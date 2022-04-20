Путина пригласили в Тобольск. В ответ он похвалил промышленность города

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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, завод, стройка, запсибнефтехим
В 2020 году Владимир Путин побывал на тобольском комплексе «ЗапСибНефтехим» Фото:

Президента РФ Владимира Путина пригласили летом 2022 посетить Тобольск, где пройдет федеральный фестиваль «Россия удивляет». С такой инициативой выступил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Коммисаров во время встречи с главой государства, которая транслируется в эфире канала Россия-24.

«Летом мы проведем фестиваль „Россия удивляет“ в Тобольске. Может и у вас будет возможность [посетить]? Знаю, что вы уже были в Тобольске, там красиво, интересно», — обратился Коммисаров к президенту. «Приглашают постоянно, там производство развивается, очень мощное», — ответил Путин главе АНО.

Последний раз Путин посетил Тобольск 1 декабря 2020 года. Президент побывал на крупнейшем в России комплексе «ЗапСибНефтехим».и провел в первой столице Сибири совещание по развитию в стране нефтегазохимии.

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Президента РФ Владимира Путина пригласили летом 2022 посетить Тобольск, где пройдет федеральный фестиваль «Россия удивляет». С такой инициативой выступил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Коммисаров во время встречи с главой государства, которая транслируется в эфире канала Россия-24. «Летом мы проведем фестиваль „Россия удивляет“ в Тобольске. Может и у вас будет возможность [посетить]? Знаю, что вы уже были в Тобольске, там красиво, интересно», — обратился Коммисаров к президенту. «Приглашают постоянно, там производство развивается, очень мощное», — ответил Путин главе АНО. Последний раз Путин посетил Тобольск 1 декабря 2020 года. Президент побывал на крупнейшем в России комплексе «ЗапСибНефтехим».и провел в первой столице Сибири совещание по развитию в стране нефтегазохимии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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