Германия побила исторический рекорд роста цен

20 апреля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

В ФРГ рекордно подорожали товары из-за санкций против РФ, сообщают СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии рекордно возросли цены местных производителей из-за санкций против России. Статью об этом опубликовало немецкое издание Die Welt. «Цены производителей выросли на 30,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Федерального статистического управления в Висбадене. Это рекорд с начала исследования в 1949 году. По сравнению с предыдущим месяцем, цены, которые производители выставляют за свои товары, выросли на 4,9 процента», — сообщает издание. По мнению авторов статьи, основной причиной скачка цен являются последствия антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Журналисты отметили подорожание природного газа: на 42% для частных домохозяйств, 66% для торговых и коммерческих организаций и на 207% для промышленности. Повышение стоимости для производителей, в свою очередь, влечет изменение потребительских цен, считают в издании. Стоимость продуктов питания, по сравнению с прошлым годом, выросла на 12%. Также подорожали промежуточные товары: металлы на 40%, удобрения на 84%, корм для животных на 46%, а древесная упаковка на 69%. На 95% увеличилась цена газетной бумаги, резюмировали журналисты. Евросоюз, США, Япония и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Так, власти Германии начали подготовку к возможным последствиям эмбарго ЕС на поставки российского газа. Агентство Bloomberg также предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в случае отказа от поставок газа из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Германии рекордно возросли цены местных производителей из-за санкций против России. Статью об этом опубликовало немецкое издание Die Welt. «Цены производителей выросли на 30,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Федерального статистического управления в Висбадене. Это рекорд с начала исследования в 1949 году. По сравнению с предыдущим месяцем, цены, которые производители выставляют за свои товары, выросли на 4,9 процента», — сообщает издание. По мнению авторов статьи, основной причиной скачка цен являются последствия антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Журналисты отметили подорожание природного газа: на 42% для частных домохозяйств, 66% для торговых и коммерческих организаций и на 207% для промышленности. Повышение стоимости для производителей, в свою очередь, влечет изменение потребительских цен, считают в издании. Стоимость продуктов питания, по сравнению с прошлым годом, выросла на 12%. Также подорожали промежуточные товары: металлы на 40%, удобрения на 84%, корм для животных на 46%, а древесная упаковка на 69%. На 95% увеличилась цена газетной бумаги, резюмировали журналисты. Евросоюз, США, Япония и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Так, власти Германии начали подготовку к возможным последствиям эмбарго ЕС на поставки российского газа. Агентство Bloomberg также предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в случае отказа от поставок газа из РФ.