В Германии готовятся к возможному эмбарго на российский газ

18 апреля 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В Германии готовят антикризисный план на случай отказа от газа из России Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. Об этом рассказали представители крупнейшего химического концерна Европы BASF, который находится в городе Людвигсхафен. «В настоящее время все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. 30—40% импортируемого газа в ЕС и 50% в Германии поставляет РФ. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены», — заявили в пресс-службе BASF, передают «Известия». В концерне добавили, что если Германии все же придется отказаться от российского газа, властям придется резко сократить общее потребление и производство. Немецкое правительство 30 марта ввело первый уровень режима ЧС в газоснабжении на случай, если Россия прекратит поставки при отказе платить за них в рублях. В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ) доложили, что на сегодняшний день газохранилища ФРГ заполнены на 29%, что сопоставимо с показателями 2017 и 2021 годами. Агентство Bloomberg пишет, что экономика Германии понесет потери в 220 миллиардов евро при отказе от российского газа. По мнению вице-президента и директора по исследованиям экономических циклов и роста Кильского института мировой экономики Стефана Кутса, экономика Германии может замедлиться до 1,9% и сократиться на 2,2% в 2023 году. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции после начала РФ спецоперации на Украине. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Однако ограничения, введенные рядом государств, в первую очередь коснулись самих европейцев, которые массово жалуются на выросшие цены за отопление и газоснабжение домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. Об этом рассказали представители крупнейшего химического концерна Европы BASF, который находится в городе Людвигсхафен. «В настоящее время все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. 30—40% импортируемого газа в ЕС и 50% в Германии поставляет РФ. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены», — заявили в пресс-службе BASF, передают «Известия». В концерне добавили, что если Германии все же придется отказаться от российского газа, властям придется резко сократить общее потребление и производство. Немецкое правительство 30 марта ввело первый уровень режима ЧС в газоснабжении на случай, если Россия прекратит поставки при отказе платить за них в рублях. В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ) доложили, что на сегодняшний день газохранилища ФРГ заполнены на 29%, что сопоставимо с показателями 2017 и 2021 годами. Агентство Bloomberg пишет, что экономика Германии понесет потери в 220 миллиардов евро при отказе от российского газа. По мнению вице-президента и директора по исследованиям экономических циклов и роста Кильского института мировой экономики Стефана Кутса, экономика Германии может замедлиться до 1,9% и сократиться на 2,2% в 2023 году. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции после начала РФ спецоперации на Украине. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Однако ограничения, введенные рядом государств, в первую очередь коснулись самих европейцев, которые массово жалуются на выросшие цены за отопление и газоснабжение домов.