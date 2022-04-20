20 апреля 2022

В Курганской области продают здание школы-интерната

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Бывшее здание школы вместе с участком оценили в 1 690 000 рублей Фото:

В Шадринске (Курганская область) продают здание, в котором раньше располагалась Специальная (коррекционная) школа-интернат № 16. Информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Вид разрешенного использования: для размещения объектов образования. <…> Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 26», — указано на сайте.

Двухэтажный спальный корпус площадью 294,9 кв. м. и участок площадью более 900 кв. м оценили в 1 690 000 рублей. Торги назначены на 20 мая.

Ранее стало известно, что в Притобольном районе Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы. Имущество продают в различных муниципалитетах региона. Например, представители администрации Шатровского муниципального округа объясняли, что реализовывают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги».

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В Шадринске (Курганская область) продают здание, в котором раньше располагалась Специальная (коррекционная) школа-интернат № 16. Информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Вид разрешенного использования: для размещения объектов образования. <…> Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 26», — указано на сайте. Двухэтажный спальный корпус площадью 294,9 кв. м. и участок площадью более 900 кв. м оценили в 1 690 000 рублей. Торги назначены на 20 мая. Ранее стало известно, что в Притобольном районе Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы. Имущество продают в различных муниципалитетах региона. Например, представители администрации Шатровского муниципального округа объясняли, что реализовывают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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