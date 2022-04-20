В Курганской области продают здание школы-интерната

Бывшее здание школы вместе с участком оценили в 1 690 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) продают здание, в котором раньше располагалась Специальная (коррекционная) школа-интернат № 16. Информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Вид разрешенного использования: для размещения объектов образования. <…> Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 26», — указано на сайте.

Двухэтажный спальный корпус площадью 294,9 кв. м. и участок площадью более 900 кв. м оценили в 1 690 000 рублей. Торги назначены на 20 мая.

Ранее стало известно, что в Притобольном районе Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы. Имущество продают в различных муниципалитетах региона. Например, представители администрации Шатровского муниципального округа объясняли, что реализовывают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги».