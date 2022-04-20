Полпред Якушев открыл курганский проект уральского олигарха

В Шадринске полпред Владимир Якушев принял участие в открытии нового индустриального парка на базе автоагрегатного завода (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 20 апреля принял участие в открытии нового индустриального парка на базе Шадринского автоагрегатного завода. Часть средств в создание проекта вложила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Якушев вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым вручил награды строителям важного объекта, передает корреспондент URA.RU.

«Одна из важнейших задач — вопрос импортозамещения. Мы с вами работаем в очень жестких условиях. Это мощнейшее санкционное давление, которое ощущает на себе наша страна. Очень важно, чтобы продукция, которая будет на этой площадке производиться, была полностью укомплектована российскими составляющими. Уверен, что все эти задачи будут решены», — заявил во время торжественного открытия индустриального парка Якушев.

Стоимость проекта оценивается в 380 млн рублей. Это полный цикл производства погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, изготовление пластмасс и синтетических смол в первичных формулах. По словам генерального директора УГМК Андрея Козицына, в производстве шахтной техники есть потребность как у самой компании, так и в целом в стране.

Шумков добавил, что это пятый индустриальный парк в Курганской области. Всего в планах запустить девять таких площадок. «Они дадут огромное количество новой продукции нашей стране, новых рабочих мест и развитие экономики. Площадка получилась классная!» — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев начал поездку в Курганскую область с грибной фермы в Катайском районе. Также он осмотрел площадку под будущий завод сухих смесей.

По данным властей, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось после начала российской спецоперации на территории Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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