За поведением туристов на сплавах Урала будут следить спецгруппы

Власти четырех регионов прорабатывают возможность обслуживания и поддержания чистоты сплавов управляющими компаниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках макрорегиона «Большой Урал» (туристический регион, объединяющий Свердловскую и Челябинскую область, Пермский край, а также Республику Башкортостан) власти прорабатывают возможность введения организаций, контролирующих туристов и их поведение. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала глава департамента по развитию туризма и гостеприимства Эльмира Туканова.

«С началом сплавного сезона очень сильно загрязняются прибрежные зоны и нет инфраструктуры. В рамках макрорегиона „Большой Урал“ обсуждаем, как с участием федеральных средств можно создать инфраструктуру и обслуживание сплавов некой управляющей компанией, которая бы содержала в чистоте весь маршрут и проводила антивандальные мероприятия», — заявила Туканова.

Ранее стало известно, что в Свердловской области рассмотрят возможность сбора туристического налога. Эльмира Туканова уточнила, что в настоящий момент прорабатывается вопрос по содержанию объектов природных территорий региона в чистоте и порядке.

Власти Пермского края, Республики Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей после подписания соглашения разработают единый мастер-план для туристического макрорегиона «Большой Урал», а турмаршруты получат навигацию в едином стиле. В рамках этого проекта появится инфраструктура на сплавах из Свердловской области в Пермский край, а также будут проработаны снегоходные и велосипедные маршруты.