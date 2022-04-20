Кадыров: чеченские бойцы помиловали сдавшихся националистов

Рамзан Кадыров заявил, что сдавшиеся смогут вернуться домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные помиловали украинских националистов, сдавшихся в плен, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он объяснил, что с боевиками провели профилактическую беседу и скоро они смогут вернуться домой.

Кадыров напомнил, что ранее пять националистов сдались в плен в промзоне Мариуполя. Российские военнослужащие провели ними профилактическую беседу. Как рассказали украинские бойцы, они давно хотели сдаться, но боялись.

«Как они теперь сами убедились, ничего страшного в этом нет. Наоборот, ребята сохранили свои жизни и теперь у них есть надежда на то, что в скором времени они смогут вернуться к своим семьям целыми и невредимыми», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что тех, кто отказывается сдаваться российским войскам, ждет расплата за все преступления против жителей Донбасса.

На данный момент на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, а также иностранные наемники. Вся остальная территория Мариуполя зачищена. Ранее Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие, передает «Национальная служба новостей». Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни и полную безопасность, пишет RT.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины.

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