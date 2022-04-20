Захарова: Украина может ударить по России американским оружием

20 апреля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

США может поспособствовать наступлению на РФ, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемое на Украину американское вооружение может быть использовано для воздушной атаки по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поставляемые США на Украину боевые вертолеты могут быть использованы для нанесения ударов по территории России», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция мероприятия велась на официальном youtube-канале МИДа РФ. Ранее стало известно, что Пентагон срочно отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Позже телеканал NBC заявил о намерении США поставить стране вооружение на 800 млн долларов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что в выходные [16 и 17 апреля] из Америки вылетели четыре борта с военными поставками, еще один — 18 апреля. Соединенные штаты начали оказывать военную помощь Украине с начала спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в действиях на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ, по словам российского лидера, нацелены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поставляемое на Украину американское вооружение может быть использовано для воздушной атаки по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поставляемые США на Украину боевые вертолеты могут быть использованы для нанесения ударов по территории России», — сказала Захарова во время брифинга. Трансляция мероприятия велась на официальном youtube-канале МИДа РФ. Ранее стало известно, что Пентагон срочно отправит на Украину семь самолетов с военной помощью. Позже телеканал NBC заявил о намерении США поставить стране вооружение на 800 млн долларов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что в выходные [16 и 17 апреля] из Америки вылетели четыре борта с военными поставками, еще один — 18 апреля. Соединенные штаты начали оказывать военную помощь Украине с начала спецоперации РФ по освобождению Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в действиях на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ, по словам российского лидера, нацелены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.