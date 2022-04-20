В Тюмени определилась самая богатая жена депутата облдумы. Топ-3

20 апреля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Супруга Сергея Романова (который на фото — справа) заработала 17,8 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Жена депутата Тюменской облдумы Сергея Романова за 2021 год заработала 17,8 млн рублей. Декларация о доходах парламентариев и их супругов опубликована на сайте регионального заксобрания. Ранее URA.RU писало, что Романов в прошлом году приобрел квартиру в Таиланде. Доход супруги Романова оказался самым высоким среди жен других депутатов. В собственности у нее четыре машиноместа, ездит женщина на автомобилях BMW X5 и BMW X6. На втором месте по доходам оказалась жена депутата Алексея Салмина, которая в 2021 заработала 5,9 млн рублей. На третьем — супруга Николая Руссу (5,6 млн рублей). Среди мужей депутатов больше всего задекларировал супруг вице-спикера облдумы Галины Резяповой — 34,6 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жена депутата Тюменской облдумы Сергея Романова за 2021 год заработала 17,8 млн рублей. Декларация о доходах парламентариев и их супругов опубликована на сайте регионального заксобрания. Ранее URA.RU писало, что Романов в прошлом году приобрел квартиру в Таиланде. Доход супруги Романова оказался самым высоким среди жен других депутатов. В собственности у нее четыре машиноместа, ездит женщина на автомобилях BMW X5 и BMW X6. На втором месте по доходам оказалась жена депутата Алексея Салмина, которая в 2021 заработала 5,9 млн рублей. На третьем — супруга Николая Руссу (5,6 млн рублей). Среди мужей депутатов больше всего задекларировал супруг вице-спикера облдумы Галины Резяповой — 34,6 млн рублей.