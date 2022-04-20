В Тюмени определилась самая богатая жена депутата облдумы. Топ-3

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Комитет областной думы по недропользованию + корпорация развития. Тюмень, сайфитдинов фуат, романов сергей
Супруга Сергея Романова (который на фото — справа) заработала 17,8 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Жена депутата Тюменской облдумы Сергея Романова за 2021 год заработала 17,8 млн рублей. Декларация о доходах парламентариев и их супругов опубликована на сайте регионального заксобрания. Ранее URA.RU писало, что Романов в прошлом году приобрел квартиру в Таиланде.

Доход супруги Романова оказался самым высоким среди жен других депутатов. В собственности у нее четыре машиноместа, ездит женщина на автомобилях BMW X5 и BMW X6.

На втором месте по доходам оказалась жена депутата Алексея Салмина, которая в 2021 заработала 5,9 млн рублей. На третьем — супруга Николая Руссу (5,6 млн рублей). Среди мужей депутатов больше всего задекларировал супруг вице-спикера облдумы Галины Резяповой — 34,6 млн рублей.

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Жена депутата Тюменской облдумы Сергея Романова за 2021 год заработала 17,8 млн рублей. Декларация о доходах парламентариев и их супругов опубликована на сайте регионального заксобрания. Ранее URA.RU писало, что Романов в прошлом году приобрел квартиру в Таиланде. Доход супруги Романова оказался самым высоким среди жен других депутатов. В собственности у нее четыре машиноместа, ездит женщина на автомобилях BMW X5 и BMW X6. На втором месте по доходам оказалась жена депутата Алексея Салмина, которая в 2021 заработала 5,9 млн рублей. На третьем — супруга Николая Руссу (5,6 млн рублей). Среди мужей депутатов больше всего задекларировал супруг вице-спикера облдумы Галины Резяповой — 34,6 млн рублей.
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