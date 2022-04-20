Психиатр: как россиянам реагировать на провокации о спецоперации

20 апреля 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Провокаторы звонят по телефону или пишут в соцсетях россиянам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиянам необходимо обладать правдивой информацией из официальных источников о ходе спецоперации России на Украине, чтобы не поддаваться на провокационные и ложные сообщения неизвестных. Также следует пресекать с ними общение, заявил в разговоре с URA.RU доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев. «Надо быть в курсе того, что происходит, то есть, владеть истинной информацией. Зная, что происходит на самом деле, естественно, все ложное не воспринимается так обостренно, и надо как можно раньше прекращать разговор, который носит провокационный характер», — сказал Игорь Салынцев. Психотерапевт подчеркнул, что при общении с провокатором, человек может сам устранять всю ложную информацию, которую ему пытаются навязать. «Те, кто хочет что-то внушить провокационное, люди достаточно подготовленные, и они пытаются говорить просто, жестко и привлекать к себе внимание. Затруднение у людей возникает тогда, когда они достаточно внушаемы, поэтому внушаемость не дает критически осмыслить поток информации. Когда есть истинная информация, то всякая провокационная тут же отметается», — уточнил собеседник агентства. Салынцев также рекомендовал смотреть на номер телефона и проверять его, когда поступает звонок. Ранее читатели URA.RU сообщали россиянам звонят с московского номера, по которому голосом президента Украины Владимира Зеленского призывают прекратить спецоперацию России. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, проживающие за рубежом, сталкиваются с травлей. В связи с этим председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев обвинил международные организации и ООН в том, что они слабо реагируют на факты русофобии. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что цель военных сохранить жизни мирного населения и защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россиянам необходимо обладать правдивой информацией из официальных источников о ходе спецоперации России на Украине, чтобы не поддаваться на провокационные и ложные сообщения неизвестных. Также следует пресекать с ними общение, заявил в разговоре с URA.RU доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев. «Надо быть в курсе того, что происходит, то есть, владеть истинной информацией. Зная, что происходит на самом деле, естественно, все ложное не воспринимается так обостренно, и надо как можно раньше прекращать разговор, который носит провокационный характер», — сказал Игорь Салынцев. Психотерапевт подчеркнул, что при общении с провокатором, человек может сам устранять всю ложную информацию, которую ему пытаются навязать. «Те, кто хочет что-то внушить провокационное, люди достаточно подготовленные, и они пытаются говорить просто, жестко и привлекать к себе внимание. Затруднение у людей возникает тогда, когда они достаточно внушаемы, поэтому внушаемость не дает критически осмыслить поток информации. Когда есть истинная информация, то всякая провокационная тут же отметается», — уточнил собеседник агентства. Салынцев также рекомендовал смотреть на номер телефона и проверять его, когда поступает звонок. Ранее читатели URA.RU сообщали россиянам звонят с московского номера, по которому голосом президента Украины Владимира Зеленского призывают прекратить спецоперацию России. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, проживающие за рубежом, сталкиваются с травлей. В связи с этим председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев обвинил международные организации и ООН в том, что они слабо реагируют на факты русофобии. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что цель военных сохранить жизни мирного населения и защитить жителей Донбасса от геноцида.