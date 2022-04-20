Германия стала экономить за счет холодных бассейнов

20 апреля 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

В ФРГ планируют закрыть все открытые бассейны ради экономии электричества Фото: Денис Моргунов © URA.RU Немецкое общество плавания порекомендовало снизить температуру воды во всех бассейнах страны в целях экономии электроэнергии. Соответствующее поручение дала пресс-секретарь организации Анн-Кристин фон Китер. Помимо этого в стране планируют закрыть все открытые бассейны, сауны и водные аттракционы. «Немецкое общество плавания (DGfdB) рекомендует снизить температуру воды на два градуса, сообщила пресс-секретарь DGfdB Анн-Кристин фон Китер», — пишет немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Пресс-секретарь также назвала «большими пожирателями энергии» открытые бассейны с подогревом. Китер рекомендует закрыть все открытые бассейны, горки и сауны в стране до наступления теплой погоды, уточнили в издании. Тем временем, отметили авторы, на сайте самого DGfdB появились рекомендации по выводу из эксплуатации бань в лечебных учреждениях, открытых бассейнов без подогрева, бассейнов для школьного плавания и водных аттракционов. Ранее в Германии на фоне антироссийских санкций рекордно возросли цены местных производителей. Агентство Bloomberg, в свою очередь, предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в случае отказа от поставок газа из РФ. Евросоюз, США, Канада и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Немецкое общество плавания порекомендовало снизить температуру воды во всех бассейнах страны в целях экономии электроэнергии. Соответствующее поручение дала пресс-секретарь организации Анн-Кристин фон Китер. Помимо этого в стране планируют закрыть все открытые бассейны, сауны и водные аттракционы. «Немецкое общество плавания (DGfdB) рекомендует снизить температуру воды на два градуса, сообщила пресс-секретарь DGfdB Анн-Кристин фон Китер», — пишет немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Пресс-секретарь также назвала «большими пожирателями энергии» открытые бассейны с подогревом. Китер рекомендует закрыть все открытые бассейны, горки и сауны в стране до наступления теплой погоды, уточнили в издании. Тем временем, отметили авторы, на сайте самого DGfdB появились рекомендации по выводу из эксплуатации бань в лечебных учреждениях, открытых бассейнов без подогрева, бассейнов для школьного плавания и водных аттракционов. Ранее в Германии на фоне антироссийских санкций рекордно возросли цены местных производителей. Агентство Bloomberg, в свою очередь, предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в случае отказа от поставок газа из РФ. Евросоюз, США, Канада и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.