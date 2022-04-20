WP: несколько стран бойкотировали выступление России на G20

21 апреля 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Представители американских и украинских властей покинули саммит G20 во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам двух источников газеты, представители США и Украины на саммите G20 удалились со встречи во время выступления главы российской делегации Антона Силуанова. Глава Минфина Великобритании Риши Сунак написал в Twitter, что так же встречу покинули британские и канадские представители. Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать президента РФ Владимира Путина. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Это не первая попытка Запада бойкотировать российские выступления. В марте дипломаты десятка западных стран покинули заседание СПЧ ООН во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «большой двадцатки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что формат «двадцатки» важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников формата находятся с нами, по их инициативе, в состоянии экономической войны, то ничего страшного не произойдет». «В условиях нарушения норм ВТО и международного права надо выстраивать новые векторы во всех областях, что мы и делаем», — сообщал Песков.