Обвинение запросило для депутата Рашкина срок за убийство лося

21 апреля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Депутат Валерий Рашкин попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте В своем выступлении на прениях сторон по делу об убийстве лося, гособвинитель попросил суд назначить депутату Валерию Рашкину наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно. Уголовное дело рассматривается в Калининском районном суде Саратовской области. «В Калининском райсуде Саратовской области 20 апреля прошли прения по уголовному делу в отношении депутата Валерия Рашкина и предпринимателя Александра Гношева. В ходе своего выступления гособвинитель попросил судью Павла Самылова назначить депутату три с половиной года лишения свободы условно, а его приятелю Гношеву — максимальный по вменяемой статье штраф в размере 1 млн руб», — сообщает « Коммерсант». Рашкин в свою очередь, попросил суд ограничиться штрафом. Он пообещал полностью возместить ущерб, причиненный преступлением. Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Сейчас депутат находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Коммунист уже заявлял, что принял решение больше не охотиться. Он пообещал заниматься благотворительностью в сфере животного мира. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В своем выступлении на прениях сторон по делу об убийстве лося, гособвинитель попросил суд назначить депутату Валерию Рашкину наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно. Уголовное дело рассматривается в Калининском районном суде Саратовской области. «В Калининском райсуде Саратовской области 20 апреля прошли прения по уголовному делу в отношении депутата Валерия Рашкина и предпринимателя Александра Гношева. В ходе своего выступления гособвинитель попросил судью Павла Самылова назначить депутату три с половиной года лишения свободы условно, а его приятелю Гношеву — максимальный по вменяемой статье штраф в размере 1 млн руб», — сообщает «Коммерсант». Рашкин в свою очередь, попросил суд ограничиться штрафом. Он пообещал полностью возместить ущерб, причиненный преступлением. Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Сейчас депутат находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Коммунист уже заявлял, что принял решение больше не охотиться. Он пообещал заниматься благотворительностью в сфере животного мира.