20 апреля 2022

Обвинение запросило для депутата Рашкина срок за убийство лося

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Депутат Валерий Рашкин попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

В своем выступлении на прениях сторон по делу об убийстве лося, гособвинитель попросил суд назначить депутату Валерию Рашкину наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно. Уголовное дело рассматривается в Калининском районном суде Саратовской области.

«В Калининском райсуде Саратовской области 20 апреля прошли прения по уголовному делу в отношении депутата Валерия Рашкина и предпринимателя Александра Гношева. В ходе своего выступления гособвинитель попросил судью Павла Самылова назначить депутату три с половиной года лишения свободы условно, а его приятелю Гношеву — максимальный по вменяемой статье штраф в размере 1 млн руб», — сообщает «Коммерсант».

Рашкин в свою очередь, попросил суд ограничиться штрафом. Он пообещал полностью возместить ущерб, причиненный преступлением.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном.

Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Сейчас депутат находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Коммунист уже заявлял, что принял решение больше не охотиться. Он пообещал заниматься благотворительностью в сфере животного мира.

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В своем выступлении на прениях сторон по делу об убийстве лося, гособвинитель попросил суд назначить депутату Валерию Рашкину наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно. Уголовное дело рассматривается в Калининском районном суде Саратовской области. «В Калининском райсуде Саратовской области 20 апреля прошли прения по уголовному делу в отношении депутата Валерия Рашкина и предпринимателя Александра Гношева. В ходе своего выступления гособвинитель попросил судью Павла Самылова назначить депутату три с половиной года лишения свободы условно, а его приятелю Гношеву — максимальный по вменяемой статье штраф в размере 1 млн руб», — сообщает «Коммерсант». Рашкин в свою очередь, попросил суд ограничиться штрафом. Он пообещал полностью возместить ущерб, причиненный преступлением. Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Сейчас депутат находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Коммунист уже заявлял, что принял решение больше не охотиться. Он пообещал заниматься благотворительностью в сфере животного мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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