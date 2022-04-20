Пермские власти дали льготы производителям еды и напитков

Депутаты поддержали льготы по налогам для интернет-СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 21 апреля одобрили второй пакет мер поддержки бизнеса. Он предполагает установление пониженных ставок по налогам для производителей еды и напитков, а также СМИ. Видеотрансляция заседания проходила на сайте краевого парламента.

«Предлагаем расширить перечень пострадавших отраслей, для которых предусмотрены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, дополнив их», — заявил министр экономического развития Эдуард Соснин. На льготы по налогам смогут претендовать компании, производящие напитки и продукты, занимающиеся полиграфической деятельностью, изданием книг, производством кинофильмов, а также телевидение и радиовещание. Также к пострадавшим отраслям отнесена деятельность web-порталов, информационных агентств и связи с общественностью.

Другой мерой поддержки в рамках второго пакета стало предоставление скидок по налогу на имущество (100 кв. м из площади одного объекта не будут облагаться налогом) микропредприятиям с выручкой до 120 млн рублей и не более 15 человек сотрудников. Первый пакет был принят в марте. Из-за вынужденной спецоперации на Украине западные страны увеличили санкционное давление на РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — «отмена России».