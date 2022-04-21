В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену военными

У украинских военных есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять российских пленных на пропуск украинских войск из Мариуполя.
«Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по коридорам обозначенным. Она была еще до заявления Зеленского», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Зеленский ранее предложил обменять засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских националистов на российских пленных. На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, а также иностранные наемники, сообщает «Национальная служба новостей». Вся остальная территория Мариуполя зачищена, город взят под контроль ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что чеченские силовики помиловали националистов, сдавшихся в плен. Минобороны РФ предложило засевшим на заводе националистам сдаться и открыло гумкоридоры, ведомство пообещало украинским военным сохранение жизни и полную безопасность, передает RT.
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