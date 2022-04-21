В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену военными

21 апреля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кремле напомнили, что Минобороны уже предлагало украинским военным сдаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских военных есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять российских пленных на пропуск украинских войск из Мариуполя. «Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по коридорам обозначенным. Она была еще до заявления Зеленского», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Зеленский ранее предложил обменять засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских националистов на российских пленных. На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, а также иностранные наемники, сообщает «Национальная служба новостей». Вся остальная территория Мариуполя зачищена, город взят под контроль ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что чеченские силовики помиловали националистов, сдавшихся в плен. Минобороны РФ предложило засевшим на заводе националистам сдаться и открыло гумкоридоры, ведомство пообещало украинским военным сохранение жизни и полную безопасность, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

У украинских военных есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять российских пленных на пропуск украинских войск из Мариуполя. «Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по коридорам обозначенным. Она была еще до заявления Зеленского», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Зеленский ранее предложил обменять засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских националистов на российских пленных. На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, а также иностранные наемники, сообщает «Национальная служба новостей». Вся остальная территория Мариуполя зачищена, город взят под контроль ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что чеченские силовики помиловали националистов, сдавшихся в плен. Минобороны РФ предложило засевшим на заводе националистам сдаться и открыло гумкоридоры, ведомство пообещало украинским военным сохранение жизни и полную безопасность, передает RT.