В отдаленных районах ЯНАО модернизируют отделения «Почты России»

В новых отделениях горожане смогут купить медикаменты или оформить справки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В трех отдаленных поселках Ямало-Ненецкого автономного округа модернизируют отделения «Почты России». Горожане смогут приобрести там медикаменты и получить государственные услуги, сообщается на региональном сайте партии «Единая Россия».

«Модернизация намечена в селе Аксарка, а также поселках Пурпе и Ханымей. На этой неделе здания будут переданы подрядчикам для старта работ. Ремонт почтовых отделений будет проходить до середины июля. Открытие запланировано на 1 августа», — приводит пресс-служба слова депутата заксобрания ЯНАО Анастасии Казанцевой.

Модернизация проходит в рамках развития «Почты России» по поручению президента РФ Владимира Путина. После усовершенствования отделений жители отдаленных поселков смогут на месте оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь и купить медицинские препараты.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО разрешат доставлять посылки с помощью беспилотников. Ямал станет пилотным регионом, в котором внедрят экспериментальный правовой режим для беспилотников, доставляющих посылки «Почты России».