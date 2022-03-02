Власти ЯНАО разрешат доставлять посылки с помощью беспилотников

03 марта 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Посылки Почты России по Ямалу будут доставлять беспилотники Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ станет пилотным регионом, в котором внедрят экспериментальный правовой режим для беспилотников, доставляющих посылки Почты России. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Ямал готов стать пилотным регионом для внедрения экспериментального правового режима для эксплуатации беспилотников», — говорится в сообщении ведомства. Дмитрий Артюхов отметил, что регион заинтересован в развитии беспилотных технологий, поскольку на его территории располагаются отдаленные поселения. Установка правового режима обусловлена тем, что на данный момент авиационное законодательство ограничивает развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов. «Проект программы предусматривает порядок допуска к эксплуатации беспилотников, требования к допуску выполнения воздушных перевозок и авиационных работ, требования к профессиональной подготовке и медицинскому освидетельствованию внешних пилотов, документации и эффективному использованию воздушного пространства», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что впервые в ЯНАО беспилотник произвел доставку груза в ноябре 2021 года. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон доставил менее чем за два часа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямало-Ненецкий автономный округ станет пилотным регионом, в котором внедрят экспериментальный правовой режим для беспилотников, доставляющих посылки Почты России. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Ямал готов стать пилотным регионом для внедрения экспериментального правового режима для эксплуатации беспилотников», — говорится в сообщении ведомства. Дмитрий Артюхов отметил, что регион заинтересован в развитии беспилотных технологий, поскольку на его территории располагаются отдаленные поселения. Установка правового режима обусловлена тем, что на данный момент авиационное законодательство ограничивает развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов. «Проект программы предусматривает порядок допуска к эксплуатации беспилотников, требования к допуску выполнения воздушных перевозок и авиационных работ, требования к профессиональной подготовке и медицинскому освидетельствованию внешних пилотов, документации и эффективному использованию воздушного пространства», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что впервые в ЯНАО беспилотник произвел доставку груза в ноябре 2021 года. Груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон доставил менее чем за два часа.