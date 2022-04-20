Тюменцы возмутились видом улицы в микрорайоне Антипино. «Я подумал, что это Мариуполь»

21 апреля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Тюменцы возмущены видом улицы в микрорайоне Антипино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы возмущены видом улицы в одном из микрорайонов Тюмени, на которой не сносят давно расселенные дома. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Изумрудная. Антипино», — пишет автор поста Виктор Вязовиков. В комментариях к опубликованному видео тюменцы возмущаются тем, что дома до сих пор не снесли, хотя они давно расселены. «Город Позорный, скоро на ровне с Курганом будет. Центр более менее, шаг в сторону и разруха, мусор, отсутствие дорог», — высказалась Наталья Рейнгардт. «Я подумал, что это Мариуполь», — прокомментировал Леха Малышев. «Я хоть и коренной тюменец, но не считаю, что Тюмень лучший город», — написал Александр Голых. Администрация Тюмени также прокомментировала опубликованный пост и заверила горожан, что бюджетом города предусмотрены мероприятия по сносу домов на улице Изумрудной. «В апреле планируется заключение контракта в отношении аварийных МКД, в том числе, расположенных по улицам Изумрудной и Шебалдина. По мере отселения дома будут передаваться подрядным организациям для выполнения работ по сносу», — объяснили в пресс-службе администрации областной столицы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы возмущены видом улицы в одном из микрорайонов Тюмени, на которой не сносят давно расселенные дома. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Изумрудная. Антипино», — пишет автор поста Виктор Вязовиков. В комментариях к опубликованному видео тюменцы возмущаются тем, что дома до сих пор не снесли, хотя они давно расселены. «Город Позорный, скоро на ровне с Курганом будет. Центр более менее, шаг в сторону и разруха, мусор, отсутствие дорог», — высказалась Наталья Рейнгардт. «Я подумал, что это Мариуполь», — прокомментировал Леха Малышев. «Я хоть и коренной тюменец, но не считаю, что Тюмень лучший город», — написал Александр Голых. Администрация Тюмени также прокомментировала опубликованный пост и заверила горожан, что бюджетом города предусмотрены мероприятия по сносу домов на улице Изумрудной. «В апреле планируется заключение контракта в отношении аварийных МКД, в том числе, расположенных по улицам Изумрудной и Шебалдина. По мере отселения дома будут передаваться подрядным организациям для выполнения работ по сносу», — объяснили в пресс-службе администрации областной столицы.