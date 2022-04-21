Курганцам помогут открыть сыроварни

В Кургане фермерам предоставят субсидию 10 млн рублей на покупку оборудования для сыроварни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганским предпринимателям выделят деньги на открытие сыроварни. Фермерам планируют предоставить субсидию 10 млн рублей на покупку оборудования. Об этом в ходе губернаторских чтений, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций и импортозамещения, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«Готовы субсидировать до 10 млн рублей на создание небольшой сыроварни. Это прямая субсидия, без лизинга. На возмещение покупки оборудования», — заявил Шумков. Кроме этого, в планах предоставить денежную помощь на строительство молочного производства. «Готовы выделить пять млн рублей на арочное строительство под содержание любого вида животных. До 15 млн рублей на быстровозводимые модульные здания, которые могут являться площадкой для переработки», — добавил губернатор.

Председатель Ассоциации «Народный фермер», сыровар Олег Сирота, которого пригласили на губернаторские чтения в качестве специального гостя, поддержал идею Шумкова и дал несколько советов. «Это очень классная идея — помощь в покупке оборудования. Но кроме денежной поддержки фермерам нужно, в первую очередь, иметь горячее желание этим заниматься, обучаться сыроварению и учиться отрабатывать с рынком сбыта», — сказал Сирота.

Также Шумков во время встречи с предпринимателями поручил директору АПК Курганской области Павлу Кощееву в ближайшее время проработать поддержку производства ягод и фруктов в Курганской области. Ягодным хозяйствам на один гектар планируют выделить от трех до пяти млн рублей. Ранее URA.RU писало, что Сирота на открытии губернаторских чтений призвал россиян выращивать ягоды и коноплю. Он заявлял, что из конопли можно делать ткани и масло, а в условиях санкций и отсутствия импортной продукции ягоды и фрукты — это тема номер один в сельском хозяйстве.

Товары и оборудование в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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