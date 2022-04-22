Основатель «Азова»* пригрозил кровавой провокацией в Мариуполе

22 апреля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Националисты хотят нанести ракетный удар по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националистический батальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) планирует нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. Об этом в эфире украинского телевидения заявил основатель батальона Андрей Билецкий. «Туда (в Мариуполь — прим. URA.RU) иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа „Точки-У“. Поэтому я бы не рисковал проводить „Бессмертные полки“ и тому подобные действия. Если в Мариуполе только попробуют организовать шествие, то украинская армия будет способна дать адекватный и яркий ответ», — заявил Билецкий. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила, что 9 мая в городе пройдет шествие «Бессмертного полка», пишет «Царьград». *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Националистический батальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) планирует нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. Об этом в эфире украинского телевидения заявил основатель батальона Андрей Билецкий. «Туда (в Мариуполь — прим. URA.RU) иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа „Точки-У“. Поэтому я бы не рисковал проводить „Бессмертные полки“ и тому подобные действия. Если в Мариуполе только попробуют организовать шествие, то украинская армия будет способна дать адекватный и яркий ответ», — заявил Билецкий. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила, что 9 мая в городе пройдет шествие «Бессмертного полка», пишет «Царьград». *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.