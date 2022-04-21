Свердловские власти пообещали закольцевать ЕКАД в ноябре

Строители считают, что объект готов на 65% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), который соединит Полевской и Челябинский тракты для движения откроют в ноябре. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Строительная готовность объектов третьего пускового комплекса составляет 65%. Возведены насыпи, разработаны выемки, возведены путепроводы, частично устроена дорожная одежда. По поручению губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] мы должны открыть рабочее движение в ноябре этого года», — цитирует департамент региональной информполитики замначальника управления автодорог Свердловской области Александра Окунского.

Ранее Евгений Куйвашев сообщил, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — он отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. В период с 2021 по 2023 год область получит из федерального бюджета 9 миллиардов рублей на завершение строительства кольцевой дороги, полностью завершить работы над которой планируют к 300-летию Екатеринбурга.