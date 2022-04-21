Мэрия Кургана проиграла в споре из-за организации рынков

УФАС заставит мэрию Кургана заниматься организацией ярмарок напрямую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление антимонопольной службы по Курганской области отменило постановление администрации Кургана, связанное с организацией совместных ярмарок с АО «Курганский центральный рынок». Эту информацию URA.RU подтвердили в УФАС.

«Комиссия УФАС по Курганской области признала постановление администрации города Кургана по подписанию соглашения с АО „Курганский центральный рынок“ по передаче полномочий по организации трех ярмарок, включая Некрасовский рынок, не соответствующим ч.3 ст15 закона „О защите конкуренции“. Было выдано предписание об отмене этого постановления. По нашему мнению, полномочия по организации ярмарок администрация должна реализовывать самостоятельно, а не через АО. Договоры предприниматели должны заключать именно с администрацией», — пояснила глава Курганского УФАС Татьяна Соболевская.

Решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев. Сроки исполнения предписания будут установлены в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме (десять дней после оглашения резолютивной части). Также материалы дела будут направлены для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Спорное постановление администрации Кургана было заключено с АО «Курганский центральный рынок» в январе 2020 года. Ранее URA.RU писало, что предприниматель Ольга Дмитренкова обращалась с жалобой в УФАС. Мэрии было выдано предупреждение о нарушении, законность которого подвержена в суде. Представитель мэрии пояснила УФАС, что администрация Кургана не имеет ресурсов, чтобы заниматься организацией постоянно действующих ярмарок в городе. Также в отношении чиновников было возбуждено уголовное дело. Позже СК закрыл дело против мэрии Кургана. Депутат Яков Сидорова считает, что из-за посредника в организации ярмарок бюджет Кургана не получил десятки миллионов.

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