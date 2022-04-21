21 апреля 2022

В Тюмени полностью перекроют дороги возле набережной. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная набережная. Тюмень, фонари, ночь, фонари освещения, набережная тюмени, набережная туры, вечер, огни города, ночная тюмень
1 мая днем и 2 мая ночью дорожное движение возле набережной будет временно перекрыто Фото:

Возле набережной Тюмени 1 и 2 мая будет полностью перекрыто дорожное движение на обоих берегах Туры. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что это связано с проведением праздничных мероприятий.

«В связи с проведением публичных, культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 1 мая Дня Весны и Труда, с 16 часов 1.05.2022 до 01 часа 2.05.2022 будет прекращено движение транспорта», — указано на официальном сайте администрации Тюмени.

Там добавили, что дорожное движение будет частично перекрыто на ул. Республики и Ленина, а также на ул. Береговой, Щербакова, Красноармейской и Поперечной. В связи с временными ограничениями, в администрации просят тюменских водителей заранее планировать свой маршрут. Пути объезда будут организованы по ул. Семакова, Красина, Урицкого, Поперечной и Заозерной.

Дорогие возле набережной Туры будут перекрыты 1 мая с 16:00 до 2 мая 1:00

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Возле набережной Тюмени 1 и 2 мая будет полностью перекрыто дорожное движение на обоих берегах Туры. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что это связано с проведением праздничных мероприятий. «В связи с проведением публичных, культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 1 мая Дня Весны и Труда, с 16 часов 1.05.2022 до 01 часа 2.05.2022 будет прекращено движение транспорта», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. Там добавили, что дорожное движение будет частично перекрыто на ул. Республики и Ленина, а также на ул. Береговой, Щербакова, Красноармейской и Поперечной. В связи с временными ограничениями, в администрации просят тюменских водителей заранее планировать свой маршрут. Пути объезда будут организованы по ул. Семакова, Красина, Урицкого, Поперечной и Заозерной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...