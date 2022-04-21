1 мая днем и 2 мая ночью дорожное движение возле набережной будет временно перекрыто Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возле набережной Тюмени 1 и 2 мая будет полностью перекрыто дорожное движение на обоих берегах Туры. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что это связано с проведением праздничных мероприятий.

«В связи с проведением публичных, культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 1 мая Дня Весны и Труда, с 16 часов 1.05.2022 до 01 часа 2.05.2022 будет прекращено движение транспорта», — указано на официальном сайте администрации Тюмени.

Там добавили, что дорожное движение будет частично перекрыто на ул. Республики и Ленина, а также на ул. Береговой, Щербакова, Красноармейской и Поперечной. В связи с временными ограничениями, в администрации просят тюменских водителей заранее планировать свой маршрут. Пути объезда будут организованы по ул. Семакова, Красина, Урицкого, Поперечной и Заозерной.

Дорогие возле набережной Туры будут перекрыты 1 мая с 16:00 до 2 мая 1:00 Администрация Тюмени