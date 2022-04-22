Путин назвал условие для встречи с Зеленским

22 апреля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский зависит от результата российско-украинских переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет. Он отметил, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимой для защиты жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский зависит от результата российско-украинских переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет. Он отметил, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимой для защиты жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.