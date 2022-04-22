Путин назвал условие для встречи с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский зависит от результата российско-украинских переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет. Он отметил, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — сообщается на сайте Кремля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимой для защиты жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский зависит от результата российско-украинских переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет. Он отметил, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимой для защиты жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. В МИД РФ отметили, что Россия утратила доверие к украинской делегации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...