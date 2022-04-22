Путин: Киев не разрешает сдаться боевикам в «Азовстали»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Всем сложившим оружие солдатам ВСУ гарантируется жизнь, подчеркнул Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим не разрешает сдаться боевикам, забаррикадировавшимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода „Азовсталь“. При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — сообщается на сайте Кремля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Оставшийся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и полностью его заблокировать.

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Киевский режим не разрешает сдаться боевикам, забаррикадировавшимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода „Азовсталь“. При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Оставшийся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и полностью его заблокировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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