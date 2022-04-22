Путин: Киев не разрешает сдаться боевикам в «Азовстали»

22 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Всем сложившим оружие солдатам ВСУ гарантируется жизнь, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим не разрешает сдаться боевикам, забаррикадировавшимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода „Азовсталь“. При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Оставшийся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и полностью его заблокировать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киевский режим не разрешает сдаться боевикам, забаррикадировавшимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода „Азовсталь“. При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Оставшийся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и полностью его заблокировать.