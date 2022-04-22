В США предложили проверить счета Зеленского

22 апреля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Американский журналист предложил провести аудит финансов Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета президента Украины Владимира Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь. С такой инициативой он выступил в эфире телеканала Fox News. «Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?», — заявил Карлсон. Он обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает оружие, поставляемое на Украину. Журналист подчеркнул, что инфляция в Штатах достигла наивысшего уровня, и возмутился тем, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать киевским властям. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Заявлялось, что в поставку войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Также Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. Сам Зеленский днем ранее во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов ежемесячно. До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета президента Украины Владимира Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь. С такой инициативой он выступил в эфире телеканала Fox News. «Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?», — заявил Карлсон. Он обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает оружие, поставляемое на Украину. Журналист подчеркнул, что инфляция в Штатах достигла наивысшего уровня, и возмутился тем, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать киевским властям. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Заявлялось, что в поставку войдет тяжелая артиллерия и 144 тысячи снарядов, беспилотники. Также Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. Сам Зеленский днем ранее во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов ежемесячно. До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.