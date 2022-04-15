ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

15 апреля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Крейсер «Москва» затонул ночью во время шторма Фото: пресс-служба Черноморского флота, ТАСС Экипаж затонувшего флагманского крейсера «Москва» доставлен в Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских кругах. «Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации [в Севастополь]», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Команда крейсера была эвакуирована с корабля из-за пожара. Минобороны РФ сообщило, что в результате возгорания на «Москве» сдетонировал снаряд, крейсер получил серьезные повреждения. Еще днем 14 апреля крейсер оставался на плаву, сообщали в Минобороны РФ. Пожар был локализован, а взрывы боеприпасов прекращены. «Москва» направлялась в Севастополь своим ходом, что также подтверждал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Ночью 15 апреля Минобороны РФ сообщило, что крейсер затонул во время шторма. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с крейсером и посоветовал по всем вопросам обращаться в Минобороны РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экипаж затонувшего флагманского крейсера «Москва» доставлен в Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских кругах. «Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации [в Севастополь]», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Команда крейсера была эвакуирована с корабля из-за пожара. Минобороны РФ сообщило, что в результате возгорания на «Москве» сдетонировал снаряд, крейсер получил серьезные повреждения. Еще днем 14 апреля крейсер оставался на плаву, сообщали в Минобороны РФ. Пожар был локализован, а взрывы боеприпасов прекращены. «Москва» направлялась в Севастополь своим ходом, что также подтверждал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Ночью 15 апреля Минобороны РФ сообщило, что крейсер затонул во время шторма. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с крейсером и посоветовал по всем вопросам обращаться в Минобороны РФ.