Турэксперт раскрыл условия снижения цен на авиабилеты

Авиабилеты внутри РФ подешевеют в условиях западных санкций, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены на авиаперелеты могут значительно снизиться в случае продления бесполетного режима за рубежом и при условии открытия южных направлений внутри страны. Об этом в беседе с URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Сложно проанализировать, как будут обстоять дела с авиацией. Если откроются все южные направления, в авиакомпании не смогут совершать полеты за рубеж (в Европу и ряд других стран), то, соответственно, все суда будут перенаправлены на южные направления России. Такой переизбыток авиационной перевозки повлечет снижение стоимости на билеты», — объяснил Мальцев.

При этом, считает эксперт, снижение цен на отельное размещение не ожидается: «Там ждать скидок не стоит, так как основные средства размещения уже распроданы. Особенно это касается первой половины июня и августа месяца», — добавил собеседник.

Несмотря на продление ограничений на полеты в несколько южных аэропортов РФ до первого мая, отели и средства размещения Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставропольского края находятся в полной готовности принимать российских туристов. «Там можно поправить здоровье и прекрасно отдохнуть», — заверил Мальцев.

Ранее стало известно, что спрос россиян на Крым в предстоящие майские праздники снизился на 40—45%, в связи с чем полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Причиной такой тенденции стали временные ограничения на авиаперелеты и опасения туристов из-за повышенного уровня террористической опасности в регионе.

Южное направление РФ было закрыто для самолетов после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявляла о приостановке работы 12 аэропортов, которые находятся в регионах, близких к границам Украины.

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